В «Спартаке» возникло разногласие между Абаскалем и Амаралом

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не хочет подписывать в команду опорного полузащитника, на чем настаивает новый спортивный директор клуба Томаш Амарал. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, Абаскаль иначе видит футбол красно-белых и отмечает, что опорному хавбеку нет места при нынешней схеме. Амарал пытается убедить тренера в обратном.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Амарал приступил к работе в московском клубе с 1 января 2024 года.