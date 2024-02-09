Экс-игроки «МЮ» рассказали о возможном использовании допинга клубами из Италии в 2000-е

«Есть пара матчей, которые запомнились мне, и я скажу это по юридическим причинам, но я думаю, что было несколько команд, против которых мы играли, но которые не были чисты. Мы думали об этом в то время.



Вы оглядываетесь на то, что появилось после в велоспорте и других видах спорта, на врачей и думаете: «Подождите, физически мы были здоровы, не пили». Я вышел на поле против итальянской команды и подумал: «Это неправильно. Это неправильно, извините». И я знаю, что пара других парней середины 2000-х годов думали точно так же», — сказал Невилл.