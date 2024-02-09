Ведран Чорлука оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»

«Дзюба в «Локомотиве» – это, конечно, хороший трансфер. Он пришёл тогда, когда «Локомотиву» было очень тяжело – играли плохо, результата не было. Такое имя и такой лидер были необходимы команде в тот момент. И Дзюба продемонстрировал все свои качества, которые показывал и раньше. Поэтому, конечно, это был очень полезный трансфер для «Локомотива», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».