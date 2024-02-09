В ЦСКА прокомментировали возможный уход Виктора Давилы

«Да, к Давиле был конкретный интерес. Но Виктор присоединился к ЦСКА только в конце августа и, пожалуй, только сейчас можно считать, что процесс адаптации пройден. У игрока состоялся разговор с Романом Юрьевичем, тренерским штабом — в клубе на Давилу рассчитывают. Игрок это принял и воодушевился, поэтому на поступившие предложения последовал отказ», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.