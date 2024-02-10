Жирков оценил призыв Карпина к российским игрокам уезжать в Европу

«У наших футболистов все для этого есть. Алексей Миранчук , Далер Кузяев и Александр Головин показывают очень хороший уровень игры», — отметил он.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.