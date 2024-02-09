«Крылья Советов» объявили об уходе из команды Матео Барача

Барач выступал за «Крылья Советов» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за самарскую команду 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.