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Фёдор Смолов рассказал, чем планирует заниматься после завершения игровой карьеры

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос о планах после завершения игровой карьеры.

Смолов рассказал о планах после завершения игровой карьеры
© Чемпионат.com

«План после завершения карьеры? Планирую путешествовать, а потом пойти учиться. Долгое путешествие? Да, побывать в местах, в которые не рискнул приехать, так как отпуск один и хочется провести его в тёплых странах.

По поводу учёбы. Посмотрю, какие курсы будут доступны, но это будет направление спортивного менеджмента.

Планирую ли я быть тренером? На сегодняшний день, нет», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Фёдор Смолов провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на его счету пять игр, один гол и результативная передача в Фонбет Кубке России.

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