Слуцкий рассказал, почему согласился возглавить «Шанхай Шэньхуа»

«На протяжении года, пока я не работал, я получал очень большое количество вариантов работы за рубежом. Потому что я для себя решил, что на данном этапе мне было бы интереснее продолжить карьеру за рубежом. На самом деле, вариант «Шанхай Шэньхуа» — это максимально возможный на сегодня вариант для российского специалиста. Потому что огромное количество стран у тебя автоматически закрывается из-за паспорта, какое-то количество стран закрывается из-за высокой конкуренции… Вряд ли российского специалиста позовут в Саудовскую Аравию, потому что они могут выбирать любого тренера мира. Поэтому у тебя остаётся ограниченное количество стран, мест, возможностей.