Будущий игрок «Реала» рассказал, какие футболисты могут стать кумирами поколения

«Я уже говорил, что хочу, чтобы моя игра делала счастливыми детей нового поколения, хочу дарить улыбку людям. Думаю, что в случае с Винисиусом происходит примерно то же самое – он может стать кумиром для нашего поколения, для всех бразильцев, как и Родриго. Я просто хочу быть счастливым и делать счастливым бразильский народ», — приводит слова Эндрика Placar.