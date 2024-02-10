Мохамед Салах определился со своим будущим в «Ливерпуле»

Как сообщает Football Insider, египетский футболист хочет продлить контракт с «Ливерпулем». Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за английскую команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.