Гвардиола высказался о возможном введении синих карточек в футболе

«Я слышал об этом, но пока это неофициальная информация. Когда ФИФА примет окончательное решение и объяснит всему миру все правила синей карточки, тогда я выскажу своё мнение. А сейчас это просто идея», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

На днях стало известно, что новый вид дисциплинарного наказания в виде синей карточки может быть введён в ближайшее время. Данная карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут.