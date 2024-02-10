"ПСЖ" хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе

Парижский "ПСЖ" сделал предложение французскому нападающему команды Килиану Мбаппе, чтобы сохранить его в составе команды. Об этом сообщил журналист Le Parisien Франсуа Давид в эфире El Chiringuito. Согласно его заявлению, "ПСЖ" предлагает футболисту заключить соглашение на два года на общую сумму €160 млн - по €80 млн за сезон.

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Сам Мбаппе по-прежнему намерен перейти в мадридский "Реал", но если предложение испанской команды "не будет выше, чем предложение по Джуду Беллингему или Винисиусу Жуниору, Килиан может остаться в Париже". Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года после перехода из "Монако". Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с "Реалом".