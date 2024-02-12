«Реал Сосьедад» продлил контракт с нападающим Кубо

Испанский «Реал Сосьедад» объявил о продлении соглашения с нападающим Такефусой Кубо. Японец подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.

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Такефуса Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с 2022 года. В нынешнем сезоне японский универсальный футболист линии атаки провёл 19 матчей в чемпионате Испании, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кубо в € 60 млн.