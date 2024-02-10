Салихова: «Спартак» сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение Абаскаля

«Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном.



Мой прогноз, как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера», — приводит слова Салиховой Metaratings.