Умер футболист «Амкала» Финито. Ему был 31 год

«Я не знаю, как сообщать такие новости. Сегодня утром Никиты не стало.



Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам.



Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах. Я бесконечно люблю тебя, мой родной», – говорится в сообщении в телеграм-канале Финито.