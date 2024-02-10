"Ливерпуль" обыграл "Бернли" и вернул себе лидерство в АПЛ

На 31 минуте счёт открыл нападающий "красных" Диогу Жота. На 45 минуте центральный защитник гостей Дара О'Ши забил ответный гол. На 52 минуте Луис Диас вывел мерсисайдцев вперёд, на 79 минуте Дарвин Нуньес установил окончательный результат.

Эта победа вернула "Ливерпулю" лидерство в АПЛ, позволив набрать 54 очка и опередить на 2 очка "Манчестер Сити", у которого есть игра в запасе. "Бёрнли" с 13 очками в 24 матчах остался на 19 месте - в зоне прямого вылета.