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Футболист «Ливерпуля» Александер‑Арнольд стал лучшим ассистентом‑защитником в истории АПЛ

Футболист «Ливерпуля» Трент Александер Арнольд вышел на первое место в истории английской премьер лиги (АПЛ) по числу голевых передач среди защитников.

Александер‑Арнольд стал лучшим ассистентом‑защитником в истории АПЛ
© globallookpress.com

В субботу «Ливерпуль» одержал победу над «Бернли» в домашнем матче 24 го тура чемпионата Англии со счетом 3:1. Александер Арнольд отметился голевой передачей, которая стала для него 58 й в лиге. По этому показателю англичанин обошел своего одноклубника шотландца Эндрю Робертсона, в активе которого 57 голевых передач.

Александеру Арнольду 25 лет, он является воспитанником «Ливерпуля». В текущем сезоне защитник провел 21 матч в премьер лиге, забил два мяча, отдал четыре голевых передачи.

«Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка.

Футбол
Эндрю Робертсон