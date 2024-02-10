Футболист «Ливерпуля» Александер‑Арнольд стал лучшим ассистентом‑защитником в истории АПЛ
Футболист «Ливерпуля» Трент Александер Арнольд вышел на первое место в истории английской премьер лиги (АПЛ) по числу голевых передач среди защитников.
В субботу «Ливерпуль» одержал победу над «Бернли» в домашнем матче 24 го тура чемпионата Англии со счетом 3:1. Александер Арнольд отметился голевой передачей, которая стала для него 58 й в лиге. По этому показателю англичанин обошел своего одноклубника шотландца Эндрю Робертсона, в активе которого 57 голевых передач.
Александеру Арнольду 25 лет, он является воспитанником «Ливерпуля». В текущем сезоне защитник провел 21 матч в премьер лиге, забил два мяча, отдал четыре голевых передачи.
«Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка.