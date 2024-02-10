Александер‑Арнольд стал лучшим ассистентом‑защитником в истории АПЛ

В субботу «Ливерпуль» одержал победу над «Бернли» в домашнем матче 24 го тура чемпионата Англии со счетом 3:1. Александер Арнольд отметился голевой передачей, которая стала для него 58 й в лиге. По этому показателю англичанин обошел своего одноклубника шотландца Эндрю Робертсона, в активе которого 57 голевых передач.