Кокорин забил четвертый гол в чемпионате Кипра по футболу

Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин забил четвертый мяч в текущем сезоне чемпионата Кипра по футболу. Форвард отличился в матче 24-го тура с "Кармиотиссой".

© Aris Limmasol FC

Встреча завершилась победой "Ариса" со счетом 3:0. Кокорин вышел на замену после перерыва и забил второй мяч команды на 71-й минуте. Российский форвард в текущем сезоне провел 16-ю встречу. На счету россиянина также два гола в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, он по разу поразил ворота чешской "Спарты" и испанского "Бетиса" в выездных встречах.

Кокорину 32 года, он выступает за "Арис" с 2022 года. По итогам прошлого сезона российский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата. Союз спортивных журналистов Кипра признал россиянина самым ценным игроком 2023 года.

В Российской премьер-лиге Кокорин выступал за московские "Динамо" и"Спартак", "Сочи", петербургский "Зенит", в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В январе 2021 года перешел в итальянскую "Фиорентину", не сумев закрепиться в основном составе. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.