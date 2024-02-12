В «Спартаке» рассказали о состоянии получившего травму Тео Бонгонды

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда проходит обследование после травмы, полученной на Кубке африканских наций, сроки восстановления футболиста станут известны в ближайшие дни, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе московского клуба.

© Матч ТВ

Игрок сборной ДР Конго Бонгонда получил травму 11 февраля в матче за третье место КАН с командой ЮАР. Игрок «красно белых» из за повреждения был заменен на 33 й минуте встречи.

— Тео Бонгонда проходит обследование. Точная информация о сроках восстановления появится в ближайшие дни. На следующей неделе игрок должен прибыть в расположение команды, — говорится в сообщении пресс службы «Спартака».