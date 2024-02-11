Тухель раскритиковал регламент Бундеслиги после разгрома от «Байера»

«В Англии есть хорошее правило, согласно которому, когда вы отдаёте игрока в аренду, он не может играть против вас. Для меня это имеет смысл. Это правило, к сожалению, не существует в Германии. Сейчас мы стали пострадавшими от этого. Я поздравил Станишича, ведь на данный момент он игрок «Байера».