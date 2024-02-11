Футболист "Динамо" Бителло сравнил судейство в чемпионатах России и Бразилии

Судьи в чемпионате России по футболу предоставляют игрокам больше свободы, чем арбитры в бразильском национальном первенстве. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло.

"В целом больших отличий не вижу. Может быть, в России судьи дают больше играть, реже свистят", - сказал Бителло.

Бителло 24 года, он выступает за "Динамо" с сентября 2023 года. До этого футболист играл за бразильский "Гремио". В текущем сезоне полузащитник провел за "Динамо" 15 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.