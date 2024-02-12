Экс-тренер ЦСКА рассказал, согласился ли бы он работать в «Зените» или «Спартаке»

«Тяжёлый вопрос. Если придёт предложение от любого клуба в мире, надо садиться думать. Надо смотреть, что хочет клуб, какие у него желания, цели и планы. О принципиальных командах: я работаю как профессионал. Но если бы вы спросили меня, когда я был тренером ЦСКА, сказал бы: «Нет, в «Спартак» не перейду», — приводит слова Олича Metaratings.