Сборная Бразилии по футболу не смогла отобраться на Олимпиаду

Поединок завершился победой аргентинский футболистов со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче был оформлен на 78-й минуте, его автором стал Лусиано Гунду. Таким образом, сборная Аргентины набрала пять очков в пяти поединках и возглавила финальную группу, тем самым получив путевку на Олимпийские игры.

Бразилия имеет три балла после трех игр, команда утратила шансы отобраться на Олимпиаду, оказавшись на третьем месте. В составе бразильской команды за путевку на Игры боролись защитник московского ЦСКА Келлвен и футболист столичного "Локомотива" Лукас Фассон, выступающий на аналогичной позиции. Бразильцы выиграли две последние Олимпиады в 2016 и 2020 году. Всего за свою историю бразильцы завоевали семь медалей на Олимпиадах — два золота, три серебра и две бронзы. За вторую путевку на Олимпийские игры сразятся сборные Парагвая и Венесуэлы.