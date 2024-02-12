Месси рассказал о своей реакции, когда Мбаппе сравнял счет в финале ЧМ

«Когда Мбаппе сравнял счет, говорил ли я себе, что моя мечта снова ускользнет? Нет, со мной такого никогда не случалось. Мы были по-настоящему уверены в себе. Внутри я был убежден, что мы станем чемпионами мира независимо от того, что произойдет», — сказал Месси.