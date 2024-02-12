Определился победитель Супербоула-2024

"Канзас-Сити Чифс" обыграл "Сан-Франциско 49" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Поединок завершился со счетом 25:22 после овертайма.

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Финальный поединок сезона состоялся Allegiant Stadium в Парадайсе (штат Невада, США), игру посетили около 72.тыс. зрителей.

Основное время матча завершилось с результатом 19:19. Примечательно, что игроки "Канзас-Сити" сумели уйти от поражения и перевести игру в овертайм за три секунды до конца основного времени. Также стоит отметить, что по ходу встречи команда "Сан-Франциско 49" имела весомое преимущество - 10:0 - и не смогла его сохранить.

Для "Канзас-Сити" это четвертый выигранный Супербоул. Столько же побед у "Грин-Бей Пэкерс" и "Нью-Йорк Джайентс" — третий результат в истории турнира. При этом команда завоевала трофей второй раз подряд, а всего в финал выходила пять раз.