«Ростов» попрощался с Глушаковым

« Денис Глушаков провёл месяц сборов с «Ростовом». Сегодня полузащитник покинул расположение команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

Первый круг Российской Премьер-Лиги «Ростов» завершил на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие под руководством Валерия Карпина сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится в начале марта.