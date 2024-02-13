В костромском «Спартаке» не планируют подписывать контракт с Глушаковым

Заместитель генерального директора по вопросам PR и отношениям с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина заявила, что клуб не рассматривает вариант с возвращением полузащитника Дениса Глушакова.

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В понедельник «Ростов» объявил, что Глушаков покинул расположение клуба, с которым тренировался в последнее время. На первых двух сборах Глушаков тренировался с «Ростовом» и играл за команду в товарищеских матчах.

— Мы рассчитали уже количество мест в заявке, пока нас устраивает наша комплектация. Поэтому вряд ли разговоры о возвращении Дениса внутри клуба велись, — цитирует Трошкину «Чемпионат».

Глушаков выступал за костромской «Спартак» во Второй лиге в первой половине сезона, но в январе расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.