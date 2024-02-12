Тренер клуба РПЛ отреагировал на слухи о своей отставке

«Чувствовал ли, что подо мной «шатается стул»? Что значит «шатается»? Если есть результат — тренер работает, нет результата — извините. Хоть я и молодой тренер по возрасту, но уже многие этапы прошел, общаюсь с более опытными коллегами. Один из них мне сказал: «Все вбросы — это комариные укусы». Вот так я к ним и отношусь. Мы не шарахаемся, делаем свое дело», — сказал Галактионов.