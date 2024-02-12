Вратарь ЦСКА перешел в зарубежный клуб

Узбекистанский «Андижан» в своих социальных сетях объявил о подписании вратаря Максима Саррафа у молодежной команды московского ЦСКА.

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«Андижан» продолжает селекционную работу. На этот раз «орлы» пополняют свои ряды вратарем с блестящим будущим. Команда усилилась Максимом Саррафом, который играл за молодежную команду ЦСКА и выступает за сборную Сирии. Максим, добро пожаловать в семью «Андижана», — сказано в сообщении.

18-летний голкипер родился в Москве и с 2020 года выступал за ЦСКА в юношеской футбольной лиге. Отец Максима Филипп — сириец: в 1982-м приехал из Алеппо учиться в Московский государственный строительный университет — и остался в России. Вратарь имеет российское и сирийское гражданство.