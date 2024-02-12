Кержаков ведет переговоры с иностранным клубом

Кержаков ведет переговоры с «Сабахом» и одним клубом из Узбекистана
Бывший главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков ведет переговоры с «Сабахом», сообщает «СЭ».
Кержаков является кандидатом на замену Мурада Мусаева, который был отправлен в отставку после разгромного поражения в матче Кубка Азербайджана от «Карабаха» со счетом 1:7.
Источник отмечает, что к Кержакову также проявил интерес один клуб из Узбекистана. Название не сообщается.
Сегодня, 12 февраля, Кержаков заявил, что в данный момент ведет переговоры с иностранным клубом.
Последним клубом Кержакова был сербский «Спартак», который он покинул в ноябре 2023 года.
После завершения игровой карьеры 41-летний специалист также работал в академии «Зенита» на должности координатор молодых кадров, возглавлял юношеские сборные России (U-17, U-18, U-19), «Томь», «Пари НН» (ранее «Нижний Новгород») и кипрскую «Кармиотиссу».