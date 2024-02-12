Кержаков ведет переговоры с иностранным клубом

Бывший главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков ведет переговоры с «Сабахом», сообщает «СЭ».

Кержаков является кандидатом на замену Мурада Мусаева, который был отправлен в отставку после разгромного поражения в матче Кубка Азербайджана от «Карабаха» со счетом 1:7.

Источник отмечает, что к Кержакову также проявил интерес один клуб из Узбекистана. Название не сообщается.

Сегодня, 12 февраля, Кержаков заявил, что в данный момент ведет переговоры с иностранным клубом.

Последним клубом Кержакова был сербский «Спартак», который он покинул в ноябре 2023 года.