Экс-тренер «Зенита» предрек Семаку сложности с бразильцами

«Не понимаю, зачем «Зениту» академия, если они покупают русских ребят из других клубов.



С такими бразильцами, которые могут балду гонять на тренировках, бывает сложно. Понимаю Семака. Тогда зачем им столько иностранных игроков, если нет еврокубков? Надо развивать своих молодых ребят!



В весенней части сезона «Зениту» составят конкуренция московские команды и «Краснодар». Все эти команды будут хорошо играть против «Зенита», — сказал Петржела.