Абаскаль ответил на вопрос о будущем Джикии в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос о будущем защитника и капитана клуба Георгия Джикии в команде.
Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая этого года. В текущем сезоне 30 летний защитник потерял место в основном составе «красно белых». Ранее агент футболиста Вадим Шпинев рассказал, что если Абаскаль останется в команде, то нового контракта у Джикии не будет. Капитан «Спартака» допустил, что не играет не только по спортивным причинам.
— Игрок Джикия нужен вам в будущем?
— Работаем сегодняшним днем, — ответил Абаскаль.
Полное интервью Дмитрия Шнякина с главным тренером «Спартака» смотрите 13 февраля в 21:45 (мск) на «Матч ТВ».