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Абаскаль ответил на вопрос о будущем Георгия Джикии в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос о будущем защитника и капитана клуба Георгия Джикии в команде.

Абаскаль ответил на вопрос о будущем Джикии в «Спартаке»
© Матч ТВ

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая этого года. В текущем сезоне 30 летний защитник потерял место в основном составе «красно белых». Ранее агент футболиста Вадим Шпинев рассказал, что если Абаскаль останется в команде, то нового контракта у Джикии не будет. Капитан «Спартака» допустил, что не играет не только по спортивным причинам.

— Игрок Джикия нужен вам в будущем?

— Работаем сегодняшним днем, — ответил Абаскаль.

Полное интервью Дмитрия Шнякина с главным тренером «Спартака» смотрите 13 февраля в 21:45 (мск) на «Матч ТВ».

Футбол
Гильермо Абаскаль
Вадим Шпинев
Дмитрий Шнякин
Георгий Джикия
Спартак