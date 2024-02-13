Абаскаль ответил на вопрос о будущем Джикии в «Спартаке»

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая этого года. В текущем сезоне 30 летний защитник потерял место в основном составе «красно белых». Ранее агент футболиста Вадим Шпинев рассказал, что если Абаскаль останется в команде, то нового контракта у Джикии не будет. Капитан «Спартака» допустил, что не играет не только по спортивным причинам.