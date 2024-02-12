Каррера считает, что Головин мог бы заиграть в «Интере» или «Ювентусе»
Полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы играть в топ клубах Италии, например, «Интере» или «Ювентусе», заявил «Матч ТВ» экс футболист сборной Италии и бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
В воскресенье Головин забил победный мяч в ворота «Ниццы» в матче чемпионата Франции (3:2). За 19 игр нынешнего сезона 27 летний россиянин отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
— Головин мог бы заиграть в топ клубах Италии, например, «Интере» или «Ювентусе», потому что у него есть качество футбола, интенсивность и интеллект, — сказал Каррера «Матч ТВ».
«Монако» (38 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» (39) идет второй. Лидирует «ПСЖ» (50).