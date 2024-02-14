"Реал" обыграл "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Футболисты испанского "Реала" со счетом 1:0 обыграли германский "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии.

Мяч на 48-й минуте забил Браим Диас.

В другом матче игрового дня английский "Манчестер Сити" со счетом 3:1 на выезде обыграл датский "Копенгаген". В составе победителей голы забили Кевин Де Брюйне (10-я минута), Бернарду Силва (45+1), Фил Фоден (90+2). У хозяев отличился Магнус Маттссон (34).

Ответные встречи пройдут 6 марта в Мадриде и Манчестере.