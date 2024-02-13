ЦСКА подпишет контракт с 17-летним форвардом «Сепахана»

Стоит отметить, что Тахери на зимних сборах уже успел съездить на просмотр в «Рубин» и даже отметился голом за казанцев в товарищеском матче. Однако стороны так и не подписали соглашение, поэтому Тахери покинул расположение «Рубина».

Форвард выступает за молодежный состав «Сепахана» и принимал участие в чемпионате мира U17 за сборную Ирана, где хорошо себя проявил. Всего на его счету 15 матчей и 6 голов за иранскую молодёжку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого футболиста всего в € 50 тыс. Он выступает на позиции центрального нападающего.