Защитник «Динамо» получил перелом ключицы в матче с «Елимаем»

Футболист московского «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы по ходу товарищеской игры в казахстанским «Елимаем». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В ближайшие дни российский защитник перенесёт операцию и будет восстанавливаться в Москве. Бессмертный — воспитанник «Динамо», 19-летний футболист дебютировал за первую команду бело-голубых 25 июля 2023 года в гостевом матче Фонбет Кубка России с клубом «Пари Нижний Новгород».