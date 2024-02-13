Стали известны причины, из-за которых Мбаппе сомневается в переходе в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал проявлять больше сомнений относительно целесообразности своего перехода в мадридский «Реал», с которым его активно связывают слухи последние месяцы. Об этом сообщает Cadena Ser.

© Чемпионат.com

По информации источника, Мбаппе был растроган, когда в минувшее воскресенье 600 болельщиков парижского клуба пришли на тренировку «ПСЖ» и попросили его не покидать команду, скандируя «Килиан в Париже!». Подчёркивается, что французского футболиста подкупает то, как сильно его любят болельщики в столице Франции.

Кроме того, 8 февраля президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что команда намерена покинуть домашний стадион «Парк де Пренс» и найти более подходящую арену. Сообщается, что Мбаппе также заинтересован в том, чтобы проявить себя, выступая на новом домашнем стадионе.

К тому же, мать Мбаппе Файза Ламари, являющаяся его агентом, по-прежнему продолжает уговаривать сына остаться в «ПСЖ», где ему предлагают более выгодные условия контракта.