Стали известны основные кандидаты на получение награды «Золотой мяч»

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal составил рейтинг из 20 игроков, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы получил награду «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона. Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом.