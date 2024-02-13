Роналду бросил болельщикам серебряную медаль товарищеского турнира

Португальский нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду бросил болельщикам серебряную медаль, полученную по итогам товарищеского турнира в Эр-Рияде. Об этом сообщает газета The Sun.

8 февраля "Аль-Наср" проиграл "Аль-Хилялю", также выступающему в чемпионате Саудовской Аравии, в финале товарищеского турнира (0:2). После церемонии награждения португальский футболист снял серебряную медаль и бросил на трибуну.

В ходе матча болельщики "Аль-Хиляля" скандировали в адрес Роналду фамилию аргентинского нападающего Лионеля Месси. По окончании игры болельщики бросили португальцу, уходившему в подтрибунное помещение, шарф "Аль-Хиляля". Роналду подобрал его, провел им несколько раз по паховой области и затем бросил на землю.