Роналду бросил болельщикам серебряную медаль товарищеского турнира
Португальский нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду бросил болельщикам серебряную медаль, полученную по итогам товарищеского турнира в Эр-Рияде. Об этом сообщает газета The Sun.
8 февраля "Аль-Наср" проиграл "Аль-Хилялю", также выступающему в чемпионате Саудовской Аравии, в финале товарищеского турнира (0:2). После церемонии награждения португальский футболист снял серебряную медаль и бросил на трибуну.
В ходе матча болельщики "Аль-Хиляля" скандировали в адрес Роналду фамилию аргентинского нападающего Лионеля Месси. По окончании игры болельщики бросили португальцу, уходившему в подтрибунное помещение, шарф "Аль-Хиляля". Роналду подобрал его, провел им несколько раз по паховой области и затем бросил на землю.
Роналду 39 лет, он перешел в "Аль-Наср" в декабре 2022 года. Нападающий является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг".