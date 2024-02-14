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Представитель защитника «Витории Гимарайнш» Фернандеша рассказал о переговорах с ЦСКА

Секу Траоре, представитель защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, рассказал, что ведёт переговоры с московским ЦСКА.

Представитель защитника Фернандеша рассказал о переговорах с ЦСКА
© globallookpress.com

«Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА о переходе Жорже Фернандеша», — сказал Траоре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее появилась информация, что армейцы заинтересованы в центральном защитнике португальской «Витории Гимарайнш» Фернандеше. Жорже — воспитанник «Порту». В нынешнем сезоне футболист провёл за «Виторию» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий контракт защитника с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года.

ЦСКА завершил первый круг РПЛ сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице.

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Александр Ершов
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