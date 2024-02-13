Стало известно, почему Мбаппе отказался от перехода в «Ливерпуль»

Нападающий сборной Франции и «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе больше не рассматривает «Ливерпуль» как вариант для продолжения своей карьеры. Об этом сообщает Caught Offside.

Как утверждает источник, французский форвард изучал возможность перехода в английскую команду из-за желания поработать под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа. Француз считал, что он может сделать из него лучшего футболиста в мире. После того, как Клопп объявил о своем уходе из команды по окончании текущего сезона, Мбаппе перестал рассматривать «Ливерпуль» для продолжения карьеры.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.