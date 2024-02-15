Представитель Кади заявил, что бразилец не думал об уходе из «Краснодара»

Полузащитник Кади Боржес не рассматривал уход из «Краснодара», заявил «РБ Спорт» представитель футболиста Хелсио Алиск.
В нынешнем сезоне Кади провел за «Краснодар» 20 матчей во всех турнирах, в основном выходя на замены. Бразилец забил четыре мяча и стал автором одной результативной передачи.
— Кади не так много играл в первой части РПЛ, но у него не было мыслей об уходе из «Краснодара». Уверен, во второй части он сделает все, чтобы клуб завоевал чемпионский титул, — сказал агент.
«Краснодар» после 18 туров имеет в своем активе 38 очков и лидирует в турнирной таблице МИР РПЛ.