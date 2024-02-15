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Представитель Кади заявил, что бразилец не думал об уходе из «Краснодара»

Полузащитник Кади Боржес не рассматривал уход из «Краснодара», заявил «РБ Спорт» представитель футболиста Хелсио Алиск.

Представитель Кади заявил, что бразилец не думал об уходе из «Краснодара»
© Матч ТВ

В нынешнем сезоне Кади провел за «Краснодар» 20 матчей во всех турнирах, в основном выходя на замены. Бразилец забил четыре мяча и стал автором одной результативной передачи.

— Кади не так много играл в первой части РПЛ, но у него не было мыслей об уходе из «Краснодара». Уверен, во второй части он сделает все, чтобы клуб завоевал чемпионский титул, — сказал агент.

«Краснодар» после 18 туров имеет в своем активе 38 очков и лидирует в турнирной таблице МИР РПЛ.

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