Девушка умершего игрока «Амкала» обратилась к его подписчикам

Девушка Никиты «Финито» Куриленко, умершего от рака игрока ФК «Амкал», сделала публикацию в его Telegram-канале. Об этом пишет «Чемпионат».

© ФК «Амкал»

Напомним, блогер и футболист «Амкала» ушёл из жизни 10 февраля 2024 года после продолжительной борьбы с лейкозом (раком крови).

«Сегодня третий день. В моей груди зияет огромная чёрная дыра, когда-нибудь она обязательно станет меньше, но вряд ли затянется до конца», — отметила Инга.

Девушка пояснила, что не собирается удалять канал и страницы в соцсетях. Она добавила, что оставит все, как есть и даже время от времени будет публиковать посты.

По ее словам, в ближайшее время пройдет прощальная церемония закрытого формата для узкого круга друзей и близких.

«Однако, если вам есть 18 и у вас продаётся пиво Corona, выпейте за него. Это его любимое. Это будет лучшим способом проститься», — заметила Инга.