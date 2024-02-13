Девушка умершего игрока «Амкала» обратилась к его подписчикам

Девушка умершего игрока «Амкала» призвала его подписчиков «выпить пива»
Девушка Никиты «Финито» Куриленко, умершего от рака игрока ФК «Амкал», сделала публикацию в его Telegram-канале. Об этом пишет «Чемпионат».
Напомним, блогер и футболист «Амкала» ушёл из жизни 10 февраля 2024 года после продолжительной борьбы с лейкозом (раком крови).
«Сегодня третий день. В моей груди зияет огромная чёрная дыра, когда-нибудь она обязательно станет меньше, но вряд ли затянется до конца», — отметила Инга.
Девушка пояснила, что не собирается удалять канал и страницы в соцсетях. Она добавила, что оставит все, как есть и даже время от времени будет публиковать посты.
По ее словам, в ближайшее время пройдет прощальная церемония закрытого формата для узкого круга друзей и близких.
«Однако, если вам есть 18 и у вас продаётся пиво Corona, выпейте за него. Это его любимое. Это будет лучшим способом проститься», — заметила Инга.
Девушка рассказала, что помощь в целом более не требуется. Вместе с тем, все, кто желает и может помочь, у кого нет медицинских противопоказаний, могут стать донорами крови в своих городах, резюмировала Инга.