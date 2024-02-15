ПСЖ согласовал условия контракта с защитником «Лилля»

«ПСЖ» приблизился к подписанию 18-летнего центрального защитника «Лилля» Лени Йоро. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, представители парижан договорились с молодым игроком обороны и его агентами о персональных условиях контракта. «ПСЖ» осталось согласовать с «Лиллем» сумму компенсации за Йоро. Отмечается, что на защитника продолжают претендовать такие клубы, как «Реал», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».