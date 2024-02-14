Андрей Лунин повторил рекордное достижение Тибо Куртуа

Таким образом, украинец стал вторым вратарём в истории испанской команды, который совершил девять сейвов в матче в рамках ЛЧ и не пропустил ни одного гола. Первым таким футболистом является Куртуа, который достиг этих цифр в финальном матче ЛЧ сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».