В «Реале» прокомментировали возможный переход Мбаппе

«Переход Мбаппе «Реал»? Нет, он ничего не говорил мне об этом. Но даже если бы сказал, то я не поделился бы с вами. Мы говорим об этом в раздевалке, потому что это важная тема. Мы надеемся, что в ближайшие недели ситуация прояснится», – приводит слова Тчуамени Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).