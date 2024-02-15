«Реал» показал лучший результат в истории клуба после 35 матчей в сезоне.

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В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:0) «Реал» одержал 29-ю победу за 35 матчей во всех турнирах нынешнего сезона.

Это лучший результат в истории клуба на аналогичном отрезке сезона. Предыдущего рекордного показателя – 28 из 35 выигранных матчей – «Реалу» удавалось достичь в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15.