«Реал» выиграл 29 из 35 матчей сезона – это лучший результат в истории клуба на этом отрезке
«Реал» показал лучший результат в истории клуба после 35 матчей в сезоне.
В 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:0) «Реал» одержал 29-ю победу за 35 матчей во всех турнирах нынешнего сезона.
Это лучший результат в истории клуба на аналогичном отрезке сезона. Предыдущего рекордного показателя – 28 из 35 выигранных матчей – «Реалу» удавалось достичь в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15.
С начала сезона команда Карло Анчелотти проиграла лишь дважды. Оба поражения случились в матчах против «Атлетико» – в Ла Лиге и Кубке Испании.
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