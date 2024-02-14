Уткин назвал победителя Лиги чемпионов 2023/24

Но я же должен сделать свою подлую, коварную ставку. Мне кажется, что в этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов. И, на мой взгляд, сейчас было бы интересно подумать о победе мадридского «Атлетико».