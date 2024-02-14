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Вингер «ПСЖ» Дембеле: Месси всегда был моим любимым игроком

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле назвал нападающего «Интер» Майами и сборной Аргентины Лионеля Месси своим любимым игроком.

Полузащитник ПСЖ Дембеле назвал любимого футболиста
© Чемпионат.com

«Месси всегда был моим любимым игроком. Они с Гвардиолой и Иньестой влюбили меня в «Барселону». Поэтому я всегда мечтал играть там. Когда я присоединился к «Барселоне», моя мечта сбылась. Сыграть с Иньестой и Лионелем Месси было невероятно», — приводит слова Дембеле Sport.es.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в OkkoOkko.

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год. Прошлым летом Усман, являющийся воспитанником французского «Ренна», перебрался в «ПСЖ». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 60 млн.

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