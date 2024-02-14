Полузащитник ПСЖ Дембеле назвал любимого футболиста

«Месси всегда был моим любимым игроком. Они с Гвардиолой и Иньестой влюбили меня в «Барселону». Поэтому я всегда мечтал играть там. Когда я присоединился к «Барселоне», моя мечта сбылась. Сыграть с Иньестой и Лионелем Месси было невероятно», — приводит слова Дембеле Sport.es.