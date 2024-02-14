Женщины-арбитры из России примут участие в судейском сборе в Саудовской Аравии

Женская судейская бригада из России в составе Карины Афанасьевой, Ирины Чечениной и Марины Мамаевой примет участие в международном тренировочном лагере для арбитров в Саудовской Аравии.

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Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в службе коммуникаций РФС, сбор пройдет с 17 по 23 февраля под эгидой местной федерации футбола. Это уже не первый приезд рефери из России в Саудовскую Аравию в рамках сотрудничества двух национальных ассоциаций, но впервые в программе примут участие женщины-судьи.